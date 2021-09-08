Таллиннская гимназия не готова к работе — стройка задержалась, дети учатся на улице

"Таллиннская гимназия Мустйыэ до сих пор закрыта для учеников, несмотря на то, что было торжественное открытие. До сих пор учеников не пускают в стены здания, взамен этому предлагают водить школьников в парки, кино, спортивные площадки вместо учёбы и домашних заданий. Родители вынуждены каждый день совершенно в разное время приводить своих детей. Разве это нормально скрывать правду о закрытой школе?" — написал один из родителей учеников школы в редакцию RusDelfi.

В июле 2020 года гимназия была закрыта на реконструкцию. По плану ее должны были закончить к августу этого года, чтобы дети начали учебу в свежем здании. По словам директора гимназии Ольги Барабанер, стройка задержалась.

"Школа открыта, она не закрыта. Наличие здания не является обязательным для проведения учебного процесса. Учиться можно везде. В четверг и пятницу у нас были спортивные дни, как и в других школах. На этой неделе, например, урок природоведения прошел в зоопарке. Было ориентирование на тропе здоровья. Сейчас я выглядываю в окно и вижу, как учитель проводит интегрированный урок рисования и английского языка. У нас много площадок, где также можно проводить различные уроки", — ответила директор RusDelfi.

Основная причина, почему преподаватели не могут проводить занятия в кабинетах — нужно собрать стулья. "Мебельщики продолжают комплектацию классов. Они работают без выходных, как и мы все. Вся мебель уже в стенах гимназии, ее нужно просто собрать. Стройка задержалась, поэтому сроки поставки мебели передвинулись", — уточнила Барабанер.

Все родители уведомлены о новом расписании и жалоб к директору не поступало. "Такого не бывает, что каждый класс все неделю проводит в школе. Например, первый класс ездит раз в неделю в Тондираба, там у них курсы технолаб. Отсутствие мебели не препятствует учебному процессу, уроки можно проводить везде — в музеях, на площадках, в учебных комнатах в городе".