08.09.2021, 11:31
На Сааремаа женщину укусил самый опасный паук Эстонии(33)
Erakogu
На полуострове Сырве на Сааремаа мать писателя Маргуса Мюйра была укушена пауком. У жертвы укуса распух палец и сильно болел в течение недели.
Писатель удивился, что в Эстонии водятся пауки, укус которых может причинить настолько сильную боль, поэтому обратился за помощью к арахнологу Марту Меристе.
Меристе поздравил писателя и объяснил: "Вы встретили самого опасного паука Эстонии". Название вида на латыни — Cheiracanthium erraticum, Хейракантиум бродячий, а эстонского названия у него даже нет.
"Меня и самого кусал этот паук, и место укуса, действительно, немного распухло. Не так сильно, как от укуса пчелы или осы, и кусается он очень редко, но вот такой уж он наш самый опасный паук", — рассказал арахнолог.