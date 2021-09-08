На Сааремаа женщину укусил самый опасный паук Эстонии

Меристе поздравил писателя и объяснил: "Вы встретили самого опасного паука Эстонии". Название вида на латыни — Cheiracanthium erraticum, Хейракантиум бродячий, а эстонского названия у него даже нет.

"Меня и самого кусал этот паук, и место укуса, действительно, немного распухло. Не так сильно, как от укуса пчелы или осы, и кусается он очень редко, но вот такой уж он наш самый опасный паук", — рассказал арахнолог.