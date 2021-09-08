За сутки в Эстонии выявлено 488 случаев заражения коронавирусом

По состоянию на утро 8 сентября из-за симптоматического COVID-19 нуждаются в стационарном лечении 130 человек. Всего в больницах 152 зараженных коронавирусом пациента, из которых не вакцинированы 121, или 79,6%, и с завершенным курсом вакцинации 31, или 20,4%, .

За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Смертельных случаев не зарегистрировано.

За последние сутки проанализировали 6 012 результатов теста, из которых 488 оказались положительными. Из получивших положительный тест 372 не были вакцинирован и 116 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 3 619 доз вакцины, всего введено 1 295 410 доз. Охват совершеннолетних по меньшей мере одной дозой вакцины — 65,1%.

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