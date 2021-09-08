Социал-демократы: центристы поставили жизнь сотен людей под угрозу

”В культовом фильме Стивена Спилберга ”Челюсти” власти города узнали, что у берега завелась акула-убийца, но чтобы не отпугнуть туристов и не потерять деньги, позволили всем купаться. В итоге погибло много людей. Из-за безответственных действий таллиннской власти на горхолле, к счастью, никто не погиб, но тем не менее жизнь сотен людей была в опасности”, — сказал председатель Русскоязычного объединения Социал-демократической партии Кирилл Клаус.

По его словам, многие не видят ничего страшного в том, что уже несколько десятков лет город возглавляет одна партия: "Многим это даже нравится. Но именно единовластие центристов поставило под угрозу жизни людей. Абсолютная власть настолько развратила руководство города, что оно позволяет себе ни с кем не считаться и пристраивает на ответственные должности и совершенно некомпетентных людей. Основной критерий — это лояльность".

”Чтобы не потерять контроль над городом, Центристская власть готова на всё. Эффектное световое шоу на принадлежащем городу здании меньше чем за два месяца до выборов должно было понравиться избирателям и принести центристам немало голосов. Что с того, что здание, по сути, находится в аварийном состоянии?!” — отметил Кирилл Клаус.

”Я не верю, что нынешнее руководство Таллинна само возьмет на себя ответственность за произошедшее. Но я верю, что уже 17 октября сами избиратели отправят центристов в отставку”, — подчеркнул он.

На акции также выступили кандидат от социал-демократов на пост мэра, депутат городского собрания Раймонд Кальюлайд, кандидат на пост ночного мэра, организатор мероприятий Наталие Метс, депутат Рийгикогу, историк Яак Юске, депутат горсобрания Сийм Туйск и гражданский активист Александр Вальдманн.