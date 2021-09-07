ФОТО | В Старом городе открылся новый магазин эстонского дизайна Estonian Design House

Estonian Design House Foto: Kevin Loigu, Estonian Design House

Эстонский союз дизайнеров начал проект "Феникс", чтобы дать местным дизайнерам платформу для представления их творчества во времена коронавирусы. По этому поводу в Старом городе на улице Суур-Карья, 14 был открыт двухэтажный магазин, наполненный одеждой, обувью, аксессуарами и товарами для дома от эстонских дизайнеров.