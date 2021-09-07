Кийк: Эстония планирует заимствовать вакцину Janssen у других стран

Танель Кийк сообщил ERR, что вакцина Janssen не поставлялась в Эстонию в августе и сентябре, поэтому начались переговоры с другими странами.

"Все зависит от возможностей и готовности наших партнеров предоставить вакцину. Речь идет о десятках тысяч доз", — ответил Кийк на вопрос о том, сколько вакцин правительство Эстонии надеется получить.

Министр добавил, что сейчас было бы желательно "занять" эти десятки тысяч доз Janssen и вернуть долг из будущих поставок.

"Важно, чтобы производитель возобновил поставки, потому что в соответствии с соглашением Эстония закупила 300 000 доз вакцины Janssen, из которых 46 000 доз уже доставлены в страну", — отметил Кийк