07.09.2021, 15:46
Вице-мэр Таллинна находится под уголовным подозрением? Эха Вырк ходила под конвоем давать показания(18)
Foto: Jaanus Lensment
Delfi стало известно, что на прошлой неделе сотрудники полиции посетили кабинет вице-мэра Таллинна Эхи Вырк (Центристская партия), после чего она ушла оттуда в сопровождении полицейских.
По словам источника, это было связано с уголовным делом, которое расследует незаконное пожертвование Центристской партии от Яны-Хелен Юхасте. Кроме Юхасте среди обвиняемых находятся Мартин Кюннап и Каталина Порро. Их обвиняют в торговле властью для заключения соглашения.
Прокуратура сообщает, что в конце августа было открыто уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся дачи ложных показаний. Подозрение в рамках дела было предъявлено одному человеку, но детали не разглашаются.
Вице-мэр Эха Вырк сказала Delfi, что перед дачей комментариев желает проконсультироваться с адвокатом, и пообещала ответить на вопросы на пресс-конференции Таллиннской горуправы в среду.