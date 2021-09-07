Вице-мэр Таллинна находится под уголовным подозрением? Эха Вырк ходила под конвоем давать показания

По словам источника, это было связано с уголовным делом, которое расследует незаконное пожертвование Центристской партии от Яны-Хелен Юхасте. Кроме Юхасте среди обвиняемых находятся Мартин Кюннап и Каталина Порро. Их обвиняют в торговле властью для заключения соглашения.

Прокуратура сообщает, что в конце августа было открыто уголовное производство по статье Пенитенциарного кодекса, касающейся дачи ложных показаний. Подозрение в рамках дела было предъявлено одному человеку, но детали не разглашаются.

Вице-мэр Эха Вырк сказала Delfi, что перед дачей комментариев желает проконсультироваться с адвокатом, и пообещала ответить на вопросы на пресс-конференции Таллиннской горуправы в среду.