Министерство образования подало против экс-министра Майлис Репс гражданский иск

Осенью 2020 года выяснилось, что Репс на должности министра использовала министерское имущество и рабочую силу в интересах своей семьи. Кроме того, она отметила свой день рождения в ресторане Mon Repos за счет налогоплательщиков.

Все закончилось ее отставкой и уголовным делом, которое все еще не дошло до суда. Все это время Репс отказывалась давать публичные разъяснения и до сих пор продолжает скрываться от журналистов.

Как выяснилось, Министерство образования и науки подало против Репс гражданский иск. Представитель министерства в уголовном деле Марко Каирьяк из адвокатского бюро Ellex Raidla пояснил, что основа для иска — предъявленное Репс подозрение и описанные в уголовном деле эпизоды.

Пока еще не ясно, какой денежный ущерб принесла министерству деятельность Репс. Само министерство до сих пор не назвало точную сумму.