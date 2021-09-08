Кая Каллас обсудила с министром торговли США развитие экономического сотрудничества

По словам Каллас, Эстония, проводя Таллиннский цифровой саммит, хочет тем самым способствовать объединению разделяющих одни и те же ценности обществ и государств через цифровую инфраструктуру. ”Я надеюсь, что сегодняшние встречи подарят идеи и для ”Саммита за демократию” под председательством президента Байдена”, — сказала премьер-министр.

Говоря об оборонном сотрудничестве Каллас подчеркнула, что Эстония высоко оценивает вклад Соединенных Штатов Америки и НАТО в безопасность нашего региона. ”Военное присутствие США в Эстонии и в нашем регионе в целом очень важно для безопасности всей Европы”, — сказал премьер-министр.

Также на встрече обсуждалась международная налоговая политика. ”Нынешняя система подоходного налога для предприятий сослужила нам хорошую службу, что доказывают и относительно хорошие показатели эстонской экономики в условиях коронакризиса”, — сказала премьер-министр. ”Важно, чтобы зарабатывающие прибыль крупные предприятия платили подоходный налог. Поэтому для того, чтобы бороться с уклонением от налогов, нам нужна глобальная скоординированная система”, — добавила она.

Министр торговли США Джина Раймондо находится в Эстонии в связи с участием в Таллиннском цифровом саммите.