Университет для старшего поколения в Кесклинне продолжит свою работу

Университет для старшего поколения.

”Университет для старшего поколения становится из года в год все более популярным. В лекциях принимают участие слушатели из всех районов Таллинна и даже живущие за его пределами. Многие слушатели посещают лекции университета уже много лет подряд, — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. — Если в предыдущем году в связи с требованием рассредоточения зал вмещал только 70 человек, то теперь благодаря вакцинации двери открыты для большего количества людей”.

Деятельность Университета для старшего поколения проходит в форме лекций, бесед и экскурсий. Первое занятие — 8 сентября в большом зале Дома Хопнера. Лекция на эстонском языке начнется в 12:00 и на русском — в 15:00. Лекции проводятся по средам, с периодичностью один раз в две недели.

Возможность участия в лекциях есть у всех жителей Кесклинна в возрасте 60+, которые прошли полный курс вакцинации, у кого есть действительная справка о перенесенном заболевании или же получен негативный результат теста на коронавирус.

Как обычно, речь пойдет о темах, посвященных истории, обществу, культуре и здоровью. Лекции будут проводить лекторы, которые являются признанными специалистами своего дела.

Больше информации о лекциях на домашней странице Дома Хопнера. Можно также связаться с руководителем эстоноязычной программы nele.talussaar@hopnerimaja.eu, тел. 6410 022 или руководителем русскоязычной программы roman.ljagu@hopnerimaja.eu, тел. 5615 6522.