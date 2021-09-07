С нового года банкам придется показывать, какая часть их портфеля зеленая(1)
”Мы приветствуем введение таксономии ЕС, которая представляет собой систему классификации портфелей и позволяет нам однозначно измерить, что является зелёным кредитом или инвестицией, а что нет”, – сказала Вундер.
Таксономия ЕС предоставляет финансовым учреждениям чётко определённые рамочные критерии, позволяющие определять, являются ли зелёными те или иные займы и инвестиции. Существует три критерия: во-первых, компании должны вносить значительный вклад, по крайней мере, в одну из экологических целей, изложенных в таксономии; во-вторых, компании не должны наносить значительный ущерб какой-либо другой экологической цели; в-третьих, учреждения должны соответствовать техническим критериям отбора.
”По сути, это чётко определённая система, с помощью которой мы можем начать оценивать, является ли экономическая деятельность зелёной или нет. Критерии приемлемости таксономии созданы примерно для ста видов экономической деятельности. В разных областях это требует от пятисот до тысячи различных проверок. Например, если экономическая деятельность компании, получившей от нас кредит, соответствует одному экологически положительному виду деятельности, то важно, чтобы эта компания не наносила вреда другим областям, которые важны с точки зрения окружающей среды”, — пояснила руководитель отдела устойчивого развития Luminor.
Таксономия основана на шести экологических целях, поставленных ЕС, которые во многом основаны на прошлых соглашениях и обязательствах по климату: (1) смягчение последствий изменения климата; (2) адаптация к изменению климата; (3) устойчивое использование и защита водных и морских ресурсов; (4) переход к экономике замкнутого цикла; (5) предотвращение и контроль загрязнения; (6) защита и восстановление биоразнообразия и экосистем.
Структура будет влиять на всю финансовую и хозяйственную деятельность
В рамках таксономии компаниям необходимо начать отчитываться о том, насколько экологичны, например, их фонды и пенсионные схемы, подающиеся как экологичные и о критериях, в соответствии с которыми определяется их экологичность. Экологические показатели финансовых продуктов и деятельности должны оцениваться в соответствии с критериями технической проверки, установленными Европейской комиссией для каждой экологической цели.
Цели, поставленные Европейским союзом, и соответствующие финансовые инструменты побуждают компании переходить к более устойчивой бизнес-модели и позволяют измерять и сравнивать эти разработки с другими компаниями. Такая структура даёт большое преимущество компаниям, которые активно развивают свою экологическую устойчивость. ”Если энергетическая компания хочет получить финансирование от банка для создания производства на основе солнечных батарей, банк должен проверить, соответствуют ли они таксономии. Для этой цели были установлены различные требования и правила, на основании которых компания, подающая заявку на кредит, может определить, соответствуют ли они таксономии”, — привела пример Кадри Вундер.
Что это значит для предприятий?
Критерии, применяемые при подаче заявки на получение кредита, различаются в зависимости от сектора экономической деятельности клиента и цели использования кредита. ”Например, мы, как банк, можем попросить представить отчёт об устойчивости компании, её социальной ответственности и требованиях к управлению, концепцию управления отходами или анализ воздействия на окружающую среду. Кроме того, нам необходимо проверить соответствие компаний экологическим требованиям. Мы начнём запрашивать информацию об энергоэффективности зданий или оборудования и выбросах CO2 компаниями”, — пояснила Вундер.
Она добавила, что таксономия находится в стадии дальнейшего развития. К концу года ожидается т. н. коричневая таксономия, которая обеспечивает основу для оценки предприятий, загрязняющих окружающую среду, а также публикация в ближайшие годы так называемой социальной таксономии. ”Ожидается, что требования государств к экологической устойчивости компаний изменятся в соответствии с целью ЕС по достижению климатической нейтральности к 2050 году”, — добавила Вундер.