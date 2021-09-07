ФОТО | В Табасалу могли быть незаконно вырублены деревья

Недвижимость находится недалеко от торгового центра на видном месте, вблизи природной тропы Табасалу. Долгое время здесь просто был лес, но несколько недель назад прохожие стали замечать, что на участке начали вырубать деревья.

Издание выяснило, что никакого разрешения на вырубку деревьев владелец грунта не получал. Из регистра документов волости Харку следует, что соответствующее ходатайство было действительно подано в конце июля, но об его удовлетворении данных нет.

Специалист по коммуникации волости Мадис Иднурм пояснил, что для выдачи разрешения на сруб деревьев на территории застройки необходимо наличие разрешения на само строительство, которого у владельца пока нет. По этой причине волость и не смогла выдать разрешение на вырубку. Волостной специалист по надзору также побывал на месте. Для выяснения обстоятельств будет возбуждено производство о проступке.

Комментарий владельца издание опубликует как только он поступит.