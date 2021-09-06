Депутат Рийгикогу застрял в туалете парламента. На место прибыла полиция

Сегодня Марко Михкельсон написал у себя в Facebook об инциденте, который произошел в конце рабочего дня. Он пошел в туалет, когда захотел выйти — не смог, так как дверь было не открыть. "Пошел в туалет помыть руки и …. дверь больше не открылась. К счастью, в кармане был телефон и советник по комиссии по иностранным делам Биргит была еще в здании. Она и позвала полицию на помощь", — написал Михкельсон. Операция по его спасению длилась 50 минут, пришлось вырезать замок. Теперь политик советует коллегам брать с собой телефон на всякий случай.