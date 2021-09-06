Объявлены номинанты конкурса "Учитель года 2021"

Номинанты на звание учителя года в гимназии:

Номинанты на звание учителя-предметника года в основной школе:

Номинанты на звание классного руководителя года:

Номинанты на звание учителя начальных классов года:

Номинанты на звание педагога дошкольного образования года:

В этом году Правительство Республики в четвертый раз присудит деятелям образования десять национальных премий за выдающиеся профессиональные достижения года и до трех премий за дело жизни. Размер национальной премии за выдающиеся профессиональные достижения составляет 10 000 евро, а размер премий за дело жизни — 65 000 евро.

Министр также отметила, что выдающаяся работа учителей и других работников сферы образования, а также их номинация на государственный конкурс получили признание. В этом году было выдвинуто более тысячи пятисот кандидатов. ”Хочу поблагодарить всех учащихся, родителей, сотрудников и руководителей учебных заведений, которые нашли время, чтобы представить на конкурс учителя, опорного специалиста, руководителя учебного заведения или партнера”, — сказала Лийна Керсна.

”Все больше и больше молодежи начинает учиться на учителей — это верный признак того, что их учителя проделали вдохновляющую работу”, — сказала министр Лийна Керсна . ”На мероприятии ” Учитель года ” мы отмечаем преданных своему делу педагогов, чьи слова, оценки, действия и вера в учеников оказали огромное влияние”, — добавила она.

Номинанты на звание преподавателя года в профессиональном училище:

Эрле Тюйр, Лууаская лесная школа

Лилиан Мейстер, профессиональное училище Хийумаа

Микк Мянд, Таллиннская строительная школа

Номинанты на звание учителя года в кружке по интересам:

Агне Куррикофф-Херман, школа по интересам Collegium Eruditionis, школа Виймси

Айгар Костаби, центр обучения Кохила, Ныммеская музыкальная школа

Трийну Гроссманн, НКО Nuti-Võlur

Номинанты на звание опорного специалиста года:

Хелье Мёллер, Таллиннский детский сад ”Кийкхобу”

Кярт Лусмяги, волость Ляэне-Нигула и ее учебные заведения

Минни Айа-Утсал, Выруская Кесклиннаская школа

Номинанты на звание преподавателя года:

Кати Аус, Таллиннский университет

Мария-Кристийна Лотман, Тартуский университет

Пиллери Теэсалу, Высшая художественная школа Паллас

Номинанты на звание руководителя учебного заведения года:

Эне Ноол, Раквереский детский сад ”Рохуайа”

Лууле Нийнесалу, Пеэтриская основная школа-детсад

Маре Роозилехт, Вирумааский колледж Таллиннского технического университета

Номинанты на звание друга образования:

Маттиас Айххорст, Mativesi OÜ

Подкаст ”Учимся вместе”, Карин Тыэвере, Сигне Варенди

Катре Зирель, Северо-Эстонская региональная больница

Номинанты на звание достижения года в учебном заведении:

Незаменимый вклад в смягчение последствий пандемического кризиса, Тартуская высшая школа здравоохранения, Таллиннская высшая школа здравоохранения

Программа стажировки для руководителей в области образования, Образовательный фонд Heateo Haridusfond, Таллиннский департамент образования

Всенародный конкурс юных краеведов, Тийна Кивимяэ, Хели Прий и Эве Крайс

Торжественное мероприятие ”Учитель года” призвано привлечь внимание к работникам сферы образования и сторонникам образования, которые вносят вклад в благополучие молодежи и подают пример другим. Мероприятие проводится по инициативе Министерства образования и науки и Союза работников сферы образования Эстонии.

Хронология конкурса

В марте Министерство образования и науки объявило конкурс для признания лучших работников сферы образования. На конкурс было представлено более 1500 кандидатов.

В мае региональные комиссии и комиссия по высшему образованию приступили к отбору финалистов, то есть учителей и работников сферы образования, чьи кандидатуры были переданы государственной комиссии.

В августе состоялось заседание государственной комиссии по премиям в области образования, на котором были определены номинанты и внесены предложения по присуждению ежегодных премий.

Кандидаты на премию за дело жизни были сразу переданы государственной комиссии по премиям в области образования, чтобы предложить правительству присудить до трех премий за дело жизни.

Победители во всех номинациях будут объявлены 2 октября на торжественном мероприятии ”Эстония учится и благодарит” в театре ”Угала” в Вильянди.