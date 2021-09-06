Olerex строит новую заправку в Валга

”Мы хотим быть одинаково хорошо и качественно представлены по всей Эстонии — наша концепция заключается в том, чтобы иметь станцию обслуживания в каждом эстонском городе и предлагать клиентам сеть заправок с лучшим в стране охватом”, — сказала исполнительный директор Olerex Пирет Миллер.

”Город Валга давно ждал современной станции полного обслуживания с кафе, небольшим магазином и буфетом с горячими блюдами. Мы ценим историческое расположение станции, а одним из ее важных новых элементов станет первая в Валга автоматическая автомойка”, — отметила Миллер.

На новой станции обслуживания Olerex в Валга клиентов будут ждать кафе и буфет, магазин с широким выбором продуктов питания и товаров первой необходимости, а также просторная зона отдыха. Станция будет предлагать бензин B95 и B98, дизельное топливо, особый дизель, присадку AdBlue, автомобильный газ LPG, а также аренду прицепов. Размер инвестиции в строительство новой станции достигает 1,5 миллиона евро.

В этом году Olerex инвестирует в строительство новых и расширение существующих заправок более 10 миллионов евро. В этом году Olerex открыл новые станции в Раквере, Таллинне, Ийзаку, Икла, Отепя и Сауэ. Летом прошлого года компания открыла новую станцию обслуживания в Тарту, в Квиссентали, а в середине октября — в Килинги-Нымме.

Сеть крупнейшего в Эстонии розничного продавца топлива Olerex включает 100 станций полного обслуживания, а также экспресс-заправки по всей Эстонии. Учрежденное в 1994 году предприятие основано на 100% эстонском капитале и обеспечивает работой порядка 800 человек. Olerex — единственная компания балтийского происхождения, имеющая заправочные станции во всех трех странах Балтии: помимо Эстонии у Olerex есть десять станций в Латвии и пять в Литве. Крупнейший налогоплательщик Эстонии Olerex Terminal владеет одним из самых современных в странах Балтии топливных терминалов в Таллиннском порту Мууга общим объемом 78 000 м3.