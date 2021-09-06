Что случилось? Глава Департамента здоровья Юллар Ланно уходит в отставку

По словам заместителя гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма, в отсутствие гендиректора его замещает она. Планирует ли Хярма выдвигать свою кандидатуру на данную должность, она сказать пока не может.

Сам Ланно сообщил на публичном заседании спецкомиссии Рийгикогу, что его никто не принуждал к уходу и решение было принято им самостоятельно исходя из личных соображений.

В 12 часов в Министерстве социальных дел состоялась пресс-конференция, на которой Ланно и министр здоровья и труда Танель Кийк дали более подробные комментарии.

Ланно отметил, что не хочет винить работников ведомства в инциденте с порчей вакцин на складе, поскольку все силы были брошены на борьбу с пандемией, когда в больницах было более 700 человек и ежедневно прибавлялось более 1000 зараженных. Он отметил, что ответственность лежит только на руководства, то есть на нем самом.

Танель Кийк выразил Ланно благодарность за проделанную работу в столь непростое время, а также за принятое решение об отставке, поскольку это показывает степень ответственности. В ситуации с вакцинами Ланно не виноват, поскольку все началось задолго до его прихода, отметил министр. Ланно покинет должность через две недели, когда завершит начатые дела. Далее его заменит Хярма, после чего будет объявлен конкурс.

На вопрос, почему он ушел в отставку именно сейчас, а не раньше, Ланно ответил: ”В ситуации, когда все было плохо, важнее всего обеспечить, чтобы это больше не повторилось. Необходимо было завершить все действия, которые отошли на второй план из-за ралли вакцин”.

Не спасает ли Ланно своей отставкой Танеля Кийка? ”В эфире — в том числе в этом зале — мне часто задавали неудобные вопросы. В данном случае это была моя инициатива и желание”, — ответил глава ведомства.

На соответствующий вопрос журналиста Кийк сообщил, что Ланно получит компенсацию за неиспользованный отпуск и переработку, как это и полагается по закону. Других компенсаций не предусмотрено.