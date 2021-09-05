Работодатель, который не платит: бывшие работники магазина не могут добиться положенных выплат(18)
”Пишу, так как уже не знаю, куда обратиться. Крик о помощи”, — так начала свое письмо в редакцию Валерия, которая раньше работала в сети магазинов мобильных телефонов и аксессуаров EVELATUS. Несмотря на то, что девушка уволилась оттуда, фирма до конца с ней не рассчиталась.
Заболела и ушла
Валерия проработала в AMZ TRADE OÜ, таково юридическое название фирмы, меньше полугода и ушла по собственному желанию, потому что условия труда ее не устраивали. Во-первых, устроилась она на работу 20 апреля, а в регистр трудовой занятости ее внесли только 5 мая, о чем девушка узнала из письма от Налогово-таможенного департамента.
”Во-вторых, нам постоянно задерживали зарплату. То на один день, то на два, то на три. Объяснений никаких от начальства не было, кроме как ”у нас много работы, надо подождать”. А счета, знаете ли, требуется оплачивать регулярно, им подождать не скажешь, — резонно отмечает Валерия. — Мне эта ситуация надоела, и последней каплей стало то, что в зарплатном листе никогда не было подробной информации, как формируется зарплата, только цифры брутто и нетто, а также данные о подоходном и социальном налогах. Я неоднократно просила своего непосредственного начальника дать мне информацию об отработанных часах и про-центах с продаж, но так ничего и не добилась”.
Кроме того, по словам бывшей работницы EVELATUS, у нее накопились претензии к организации рабочего процесса: часто была неразбериха с тем, за какие услуги необходимо брать деньги с клиентов, а за какие нет.
В июле девушка внезапно заболела и взяла больничный. Тогда она и решила, что обратно вы-ходить на свою работу не хочет. Она написала заявление об увольнении, оповестила своего руководителя и члена правления фирмы, а 31 июля закрыла больничный.
”Но, к сожалению, расчет так и не произвели. На мои сообщения никто не реагировал и не отвечал. Когда мне удалось дозвониться, я получила ответ, что они не видят моего больничного. Я скинула скриншот со своего digilugu, где был указан номер больничного. Но так пока ничего и не получила”.
Без работы, но в регистре
Бывшая коллега Валерии Таисия также ждет от работодателя денег, хотя ушла из фирмы еще в конце марта.
”Я проработала порядка семи месяцев. Работала в одном магазине, но выходила на замену и в другой. Во время работы было много проблем: невозможно было дописаться до менеджеров, чтобы что-то узнать; обстановка в коллективе была напряженной; все вопросы решались очень плохо; задерживалась зарплата. Когда я уволилась в марте, то не получила расчет за неиспользованный отпуск. Кроме того, меня не убрали из регистра трудовой занятости после увольнения, и когда я хотела зарегистрироваться в качестве безработной, то Касса по безработице мне отказала — фактически я еще числилась в регистре. Я связывалась с работодателем, писала, звонила, но убрали меня оттуда только в июле!” — возмущается девушка.
После этого она хотела обращаться в Трудовую инспекцию, но выяснилось, что трудового договора у нее нет.
”Получается, что мне и не доказать ничего, — сокрушается Таисия. — Фактически я работала на основании устного договора. У меня нет документов, которые могут доказать условия, на которых я там числилась. Мне платили зарплату, и все. И теперь получается, что мои отпускные мне как бы выплачены, потому что у меня якобы были другие условия договора. Просто их выплатили по минимальной ставке, а не как должно было быть изначально. Вот только доказать теперь что-то я не могу”.
Другой сотрудник, который пожелал остаться анонимным, подтверждает, что задержка в вы-плате зарплаты была всегда.
”Но откуда эти деньги берутся, непонятно. Обычно в зарплатном листе не указаны ни про-центы от продаж, ничего — только налоговые отчисления и общая сумма зарплаты. Хотя наша зарплата состоит из двух частей: почасовая оплата и бонус с продажи. Я неоднократно про-сил показать мне, откуда берутся цифры, но ничего не добился. Как-то раз я сам посчитал, сколько должен получить. И разница с реальностью была около 100–150 евро не в мою пользу. И это при том, что у меня очень хорошие продажи”, — заявляет коллега Валерии и Таисии.
Лучший коллектив
У компании EVELATUS, основанной в Латвии, 45 магазинов и более 100 сотрудников в Эстонии, Латвии и на Украине, как гласит информация на официальном сайте. Фирма работает 14 лет на рынке мобильных телефонов в странах Балтии.
Есть на сайте компании и вакансии в Эстонии. Соискатель должен обязательно владеть эстонским и русским языками, иметь образование не ниже среднего и быть готовым продавать и консультировать. От себя фирма обещает лучшие условия работы, стабильную зарплату от 650 евро (брутто) в месяц, карьерный рост, гибкий график работы, бонусы к зарплате, а так-же дружный, отзывчивый и вообще лучший коллектив.
”На ваш запрос о предоставлении информации по задержкам выплат по заработной плате AMZ TRADE OÜ поясняем следующее. AMZ TRADE OÜ высоко ценит своих сотрудников и всегда, в кратчайшие сроки, старается решить любые вопросы, связанные с выплатой полагающихся денежных средств работникам, — отвечает на запрос ”МК-Эстонии” член правления фирмы Янис Германис. — Описанная вами ситуация могла возникнуть в связи с тем, что в указанный период полностью поменялось руководство компании, что в свою очередь привело к краткосрочным перебоям в деятельности предприятия. Hа сегодняшний день, по данным обслуживающей компании по бухгалтерскому учету, всем сотрудникам выплачены все полагающиеся суммы и компания продолжает работать в нормальном режим”.
Обсуждайте условия заранее
Но были ли вообще со стороны работодателя нарушения? И как сотрудникам добиться справедливости?
”Если трудовые отношения прекратились, то эта информация должна быть добавлена в регистр трудовой занятости. Например, если человек остается безработным, но у него есть действующая запись в регистре, то это может влиять на возможность ходатайствовать о возмещении по безработице, так как, согласно регистру трудовой занятости, человек не является безработным, а при подаче ходатайства о данном возмещении смотрят, на каком основании прекратились последние действующие трудовые отношения”, — разъясняет юрисконсульт Трудовой инспекции Маргит Мандер.
Для разрешения подобных ситуаций она советует в первую очередь обращаться к работодателю в письменной форме и требовать, чтобы он внес записи о прекращении трудовых отношений в регистр трудовой занятости. Если работодатель в добровольном порядке не внесет запись о прекращении трудовых отношений, тогда человек может потребовать это через Ко-миссию по трудовым спорам.
Мандер обращает внимание на то, что условия трудового договора необходимо согласовать до начала трудовых отношений, чтобы в дальнейшем избежать споров. Важными условиями трудового договора являются заработная плата, рабочее время, нагрузка, рабочие задачи и т. д. Другими словами, работник должен согласиться с этими условиями или внести при необходимости свои предложения.
Зарплата задним числом
Что касается выплаты зарплаты, то при действующих трудовых отношениях, отмечает юрисконсульт, согласно статье 28 части 2 пункту 2 Закона о трудовом договоре (далее — ЗТД), работодатель обязан выплачивать заработную плату. Если работодатель опаздывает с выполнением своих обязательств, то работник имеет право требовать пени, предусмотренные частями 94 и 113 обязательственно-правового закона (в настоящее время 8,0% в год от суммы, подлежащей переводу, т. е. около 0,022% в день), и требовать невыплаченную заработную плату.
”Если работодатель отказывается выплачивать компенсацию по болезни, у работника есть право обратиться в Комиссию по трудовым спорам или в суд с требованием о выплате компенсации по болезни, — говорит Маргит Мандер. — Если работодатель не подтверждает больничный лист, и по причине его бездействия работник не получает компенсацию по болезни, которую выплачивает Больничная касса, то работнику наносится ущерб, и он может также потребовать возмещения ущерба у работодателя или через Комиссию по трудовым спорам”.
Подразумевается, добавляет Мандер, что сначала с требованием о невыплаченной заработной плате нужно обратиться к работодателю, желательно в письменном виде (например, по электронной почте), и дать разумный срок, чтобы он смог выплатить работнику зарплату. Если работодатель не выполняет свои обязанности, т. е. не выплачивает заработную плату работ-нику, несмотря на его письменные обращения, работник имеет право обратиться в Комиссию по трудовым спорам и потребовать неполученную зарплату.
Юрисконсульт объясняет, что работник имеет право требовать заработную плату задним числом в течение трех лет (статья 29 часть 9, ЗТД), считая со дня, когда зарплата должна была быть выплачена.
Маргит Мандер добавляет, что в соответствии с ЗТД (статья 28 ч. 2 п. 12) работодатель обязан по письменной просьбе работника предоставить информацию о его заработной плате, рассчитанной и выплаченной или подлежащей выплате, а также другие уведомления, характеризующие работника или трудовые отношения.
Договор не обязателен
”Для обращения в Комиссию по трудовым спорам надо заполнить заявление на эстонском языке. Все денежные требования в заявлении должны быть в сумме брутто, и также должен быть представлен метод расчета. В заявлении необходимо описать обстоятельства, дающие основание для предъявления требования, и добавить объяснение со своей стороны, которое необходимо скрепить с документами, подтверждающими утверждения работника”, — перечисляет юрисконсульт.
При этом подать заявление в комиссию можно, даже не имея подписанного трудового договора.
Мандер объясняет, что с того момента, как работник приступает к выполнению рабочих заданий, между ним и работодателем возникают договорные отношения, и Закон о трудовом договоре действует в равной степени в отношении обеих сторон. Таким образом, договорные отношения могут возникнуть и без заключения договора в письменной форме, а именно в тот момент, когда человек приступает к работе (ЗТД статья 4 часть 2) .
”Если у работника нет письменного трудового договора, тогда в заявлении, предоставляемом в Комиссию по трудовым спорам, следует для начала доказать наличие трудовых отношений, то есть первым требованием в заявлении должно быть установление факта трудовых отношений, — отмечает юрисконсульт. — Они могут быть подтверждены графиком работы, перепиской, другими сотрудниками, выпиской с банковского счета, фотографиями с рабочего места и т. д. Требования через Комиссию по трудовым спорам должны быть обоснованы, все подтверждающие документы должны быть представлены, финансовые требования должны быть рассчитаны таким образом, чтобы и сам расчет был понятен, и его можно было отсле-дить”.