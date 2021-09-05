Работодатель, который не платит: бывшие работники магазина не могут добиться положенных выплат

”Но, к сожалению, расчет так и не произвели. На мои сообщения никто не реагировал и не отвечал. Когда мне удалось дозвониться, я получила ответ, что они не видят моего больничного. Я скинула скриншот со своего digilugu, где был указан номер больничного. Но так пока ничего и не получила”.

В июле девушка внезапно заболела и взяла больничный. Тогда она и решила, что обратно вы-ходить на свою работу не хочет. Она написала заявление об увольнении, оповестила своего руководителя и члена правления фирмы, а 31 июля закрыла больничный.

Кроме того, по словам бывшей работницы EVELATUS, у нее накопились претензии к организации рабочего процесса: часто была неразбериха с тем, за какие услуги необходимо брать деньги с клиентов, а за какие нет.

”Во-вторых, нам постоянно задерживали зарплату. То на один день, то на два, то на три. Объяснений никаких от начальства не было, кроме как ”у нас много работы, надо подождать”. А счета, знаете ли, требуется оплачивать регулярно, им подождать не скажешь, — резонно отмечает Валерия. — Мне эта ситуация надоела, и последней каплей стало то, что в зарплатном листе никогда не было подробной информации, как формируется зарплата, только цифры брутто и нетто, а также данные о подоходном и социальном налогах. Я неоднократно просила своего непосредственного начальника дать мне информацию об отработанных часах и про-центах с продаж, но так ничего и не добилась”.

Валерия проработала в AMZ TRADE OÜ, таково юридическое название фирмы, меньше полугода и ушла по собственному желанию, потому что условия труда ее не устраивали. Во-первых, устроилась она на работу 20 апреля, а в регистр трудовой занятости ее внесли только 5 мая, о чем девушка узнала из письма от Налогово-таможенного департамента.

”Пишу, так как уже не знаю, куда обратиться. Крик о помощи”, — так начала свое письмо в редакцию Валерия, которая раньше работала в сети магазинов мобильных телефонов и аксессуаров EVELATUS. Несмотря на то, что девушка уволилась оттуда, фирма до конца с ней не рассчиталась.

Без работы, но в регистре



Бывшая коллега Валерии Таисия также ждет от работодателя денег, хотя ушла из фирмы еще в конце марта.

”Я проработала порядка семи месяцев. Работала в одном магазине, но выходила на замену и в другой. Во время работы было много проблем: невозможно было дописаться до менеджеров, чтобы что-то узнать; обстановка в коллективе была напряженной; все вопросы решались очень плохо; задерживалась зарплата. Когда я уволилась в марте, то не получила расчет за неиспользованный отпуск. Кроме того, меня не убрали из регистра трудовой занятости после увольнения, и когда я хотела зарегистрироваться в качестве безработной, то Касса по безработице мне отказала — фактически я еще числилась в регистре. Я связывалась с работодателем, писала, звонила, но убрали меня оттуда только в июле!” — возмущается девушка.

После этого она хотела обращаться в Трудовую инспекцию, но выяснилось, что трудового договора у нее нет.

”Получается, что мне и не доказать ничего, — сокрушается Таисия. — Фактически я работала на основании устного договора. У меня нет документов, которые могут доказать условия, на которых я там числилась. Мне платили зарплату, и все. И теперь получается, что мои отпускные мне как бы выплачены, потому что у меня якобы были другие условия договора. Просто их выплатили по минимальной ставке, а не как должно было быть изначально. Вот только доказать теперь что-то я не могу”.

Другой сотрудник, который пожелал остаться анонимным, подтверждает, что задержка в вы-плате зарплаты была всегда.