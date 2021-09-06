Посол Эстонии в Украине: проведение Фестиваля мнений в Северодонецке важно и для Эстонии

Кууск обратил внимание, что Фестиваль мнений проходит в Северодонецке — в том месте, где 7 лет назад начался конфликт с Россией. Это 700 км от Киева. “Мы здесь с командой нашего посольства Эстонии и мы уже пятый год поддерживаем здесь Фестиваль думок (Фестиваль мнений). И конечно же эта идея пришла сюда из Эстонии”, — говорит Кууск.

По словам посла, Фестиваль мнений важен для местных жителей, потому что здесь можно обсудить важные вопросы, в том числе — как развивать этот регион. Кууск заверяет, что проведение фестиваля в Северодонецке важно и для Эстонии, поскольку это влияет на развитие демократии и люди чувствуют, что они могут влиять на развитие этих процессов.

Фестиваль мнений в кризисной зоне Украины организован в рамках сотрудничества по развитию MTÜ Mondo и украинского партнера ”Восток-СОС”, которое финансируется Министерством иностранных дел Эстонии и программой США US Development Cooperation Partnership. Портал RusDelfi благодарит MTÜ Mondo за организацию поездки в Восточную Украину.