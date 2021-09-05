05.09.2021, 08:25
ФОТО И ВИДЕО | Jeep перевернулся на крышу, водителя доставили в больницу(13)
В субботу около 19 часов произошло тяжелое ДТП на 6-м километре дороги Римму-Каарли в Вильяндимаа в волости Мульги в деревне Эресте, где внедорожник Jeep съехал с дороги и перевернулся на крышу. Водитель пострадал.
По первоначальным данным, управлявший внедорожником мужчина по пока неизвестным причинам на прямой гравийной дороге потерял контроль над автомобилем, вылетел направо в кювет и перевернулся на крышу. В автомобиле находился только водитель, который пострадал и был доставлен в больницу. Употреблял ли водитель алкоголь, выясняется.
Спасатели ликвидировали угрозу возгорания автомобиля. Более точные обстоятельства ДТП выясняются.