04.09.2021, 21:54
Полиция просит помощи в поисках пропавшего на юге Эстонии 59-летнего мужчины(2)
Politsei
Полиция разыскивает 59-летнего Юллара, который вчера вечером выехал из дома в Ряпина на велосипеде и до сих пор не вернулся. Мужчине может потребоваться медицинская помощь.
Родственники не могли связать с Юлларом с четверга. Последний раз мужчину видели сегодня около полудня в Выру, где он до сих пор может находиться. У Юллара при себе нет ни телефона, ни денег.
Рост Юллара — 179 см, телосложение плотное. У него седые волосы и борода. Юллар был одет в зеленую рубашку, черную флисовую кофту, спортивные штаны и светлые тенниски.
Полиция связалась с близкими Юллара и проверила места его возможного местонахождения, но найти мужчину пока не удалось. Полиция продолжает поиски и просит всех, кто видел Юллара, незамедлительно сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.