Наркополиция: торговля наркотиками перебралась в соцсети

"То, что торговля наркотиками перебралась в социальные сети — для нас не секрет. Естественно, полиция обращает на это внимание, мы знаем, что существуют очень большие группы, в которых не меньше тысяч участников и там все довольно-таки открыто занимаются куплей и продажей. Мы активно ищем такие группы, внедряемся в них — естественно, мы не рассказываем, что мы из полиции. Мы выясняем, кто создал группу, узнаем самых активных продавцов и постоянно задерживаем их. Некоторые группы распались, из некоторых нас, естественно, выбросили. Понятно, что появляются и новые группы, но и в них мы вступаем и держим под контролем", — сказал Пикаро.