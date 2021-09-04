Можно построить 10 стадионов. Представители Эстонии на Востоке Украины поделились своим опытом, как сэкономить на э-выборах

Все спикеры панельной дискуссии высказались за введение э-голосования в Украине. Кууск напомнил, что в Эстонии первое э-голосование было проведено на местных выборах в 2005 году. ”В Эстонии живут 1,3 млн человек и каждый голос для нас имеет важное значение. Мы проводили исследование: во время обычного голосования каждый голос обходится стране 4 евро. А э-голосование 1-1,2 евро. Мы очень экономим. Не говоря уж про то, что некоторые люди должны ездить на избирательные участки, а это экономия на времени, а для некоторых экономия на бензине. В 2005 году в электронном голосовании приняло участие 1,9% избирателей. Два года спустя эта цифра составила 4,3 %. Тогда в электронном голосовании приняла участие и моя мама. Это показывает то, что люди в возрасте не должны бояться электронного голосования”, — отметил посол, который признал, что и сам стал голосовать в электронном виде, потому что отдать свой голос в интернете можно уже за два дня до официального голосования на избирательных участках.