Почти 1900 солдат срочной службы присягнули Эстонии(8)
Базовую подготовку в Первой пехотной бригаде прошло более 900 человек: около 250 солдат расквартированного в Йыхви Вируского пехотного батальона и почти 700 военнослужащих гарнизона Тапа.
”Наша сила не в численности, а в голова и сердцах, а также в объединении усилий на пути к цели. Наш успех определяется тем, как и чему мы учимся, что считаем важным и как поддерживаем друг друга в трудную минуту. Это непросто, но без старания и готовности к лишениям остается лишь полагаться на чью-то милость — это не свобода”, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.
Во Второй пехотной бригаде базовый курс завершило около 430 солдат Куперьяновского батальона и Роты штаба и связи. Последним испытанием курса стал марш-бросок длиной в пару десятков километров, в ходе которого была проверена выносливость военнослужащих и уровень владения солдатскими навыками.
”Начавшаяся семь недель назад подготовка развила в солдатах срочной службы уверенность в себе, полезные навыки и чувство локтя — хорошее подспорье для дальнейшего обучения. Особенностью этого призыва является возможность принять участие в крупных учениях ”Еж-2022”, в ходе которых следующей весной будет собрана вместе вся бригада”, — сказал командир Второй пехотной бригады полковник Тармо Метса, пожелав военнослужащим удачи.
В Батальоне штаба и связи Командования киберобороны через базовый курс подготовки прошло почти 220 военнослужащих. ”Они приобрели начальные индивидуальные навыки. Также очевидно, что военнослужащие стали физически крепче, у них появился командный дух, они приобрели навыки, применимые в том числе в обычной жизни”, — подытожил итоги курса командир Батальона штаба и связи подполковник Таави Отсалайнен.
В гарнизоне Палдиски окончило курс около 140 солдат Батальона логистики Службы тыла, среди которых особо отметили рядового Мартина Пыйклика — на торжественном построении его наградили именным штык-ножом. Во время финального марш-броска, который является одним из условий окончания курса базовой подготовки, никто не сошел с дистанции — его прошли все военнослужащие.
Помимо этого в 11 часов утра в столичном парке Юрьевой ночи принес присягу почти 200 солдат Караульного батальона, в том числе около 50 военнослужащих, которым предстоит продолжить службу в военно-морском флоте. Базовый курс моряка начнется уже 6 сентября.
Произнося текст воинской клятвы, военнослужащие дают слово оставаться верными Эстонской Республике и ее конституционному строю, защищать страну от противника и придерживаться воинской дисциплины. Солдаты приносят присягу после окончания базового курса подготовки– начального этапа обучения солдат, в рамках которого они приобретают индивидуальные навыки и знания.
В конце базового курса подготовки военнослужащие сдают экзамен, в ходе которого проверяются их теоретические знания и практические навыки солдат: такие как выбор огневой позиции, маскировка, определение дистанции, оказание первой медицинской помощи и установка мин. Помимо этого в ходе финального марш-броска проверяется физическая выносливость — в зависимости от воинской части его дистанция может составлять до 50 километров.
После окончания базовой подготовки военнослужащие продолжают обучение по воинской специальности, проходят базовый курс моряка, водительские курсы или курсы младщих унтер-офицеров.
Полученные в ходе срочной службы знания и навыки являются подготовкой к службе в резерве. Военнослужащие будут зачислены в резерв после прохождения полного цикла подготовки, который завершится следующей весной масштабными учениями ”Еж-2022”.