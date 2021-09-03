Почти 1900 солдат срочной службы присягнули Эстонии

Базовую подготовку в Первой пехотной бригаде прошло более 900 человек: около 250 солдат расквартированного в Йыхви Вируского пехотного батальона и почти 700 военнослужащих гарнизона Тапа.

”Наша сила не в численности, а в голова и сердцах, а также в объединении усилий на пути к цели. Наш успех определяется тем, как и чему мы учимся, что считаем важным и как поддерживаем друг друга в трудную минуту. Это непросто, но без старания и готовности к лишениям остается лишь полагаться на чью-то милость — это не свобода”, — сказал командир Вируского пехотного батальона подполковник Тарво Луга.

Во Второй пехотной бригаде базовый курс завершило около 430 солдат Куперьяновского батальона и Роты штаба и связи. Последним испытанием курса стал марш-бросок длиной в пару десятков километров, в ходе которого была проверена выносливость военнослужащих и уровень владения солдатскими навыками.

”Начавшаяся семь недель назад подготовка развила в солдатах срочной службы уверенность в себе, полезные навыки и чувство локтя — хорошее подспорье для дальнейшего обучения. Особенностью этого призыва является возможность принять участие в крупных учениях ”Еж-2022”, в ходе которых следующей весной будет собрана вместе вся бригада”, — сказал командир Второй пехотной бригады полковник Тармо Метса, пожелав военнослужащим удачи.

В Батальоне штаба и связи Командования киберобороны через базовый курс подготовки прошло почти 220 военнослужащих. ”Они приобрели начальные индивидуальные навыки. Также очевидно, что военнослужащие стали физически крепче, у них появился командный дух, они приобрели навыки, применимые в том числе в обычной жизни”, — подытожил итоги курса командир Батальона штаба и связи подполковник Таави Отсалайнен.