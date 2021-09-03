Дельта-штамм и используемые в Эстонии вакцины: ждать ли повышения эффективности?

Ранее производители заверяли, что благодаря инновационной технологии эти вакцины возможно модернизировать за несколько месяцев, если вдруг возникнет необходимость добавить защиту еще от какого-нибудь нового штамма.

Самый заразный из известных дельта-штамм является проблемой как минимум с начала мая, в связи с чем можно предположить, что дополненные этим вариантов mRNA-вакцины уже где-то используются.

Как сообщили изданию в Лекарственном департаменте, усиленных против дельта-штамма вакцин в Эстонии пока нет. В ведомстве уточнили, что когда появляются новые штаммы, сначала ведется наблюдение за эффективностью уже имеющейся вакцины, чтобы сделать выводы о необходимости изменения состава.

Если выясняется, что изменение состава необходимо, то начинается разработка, тестирование и подтверждение безопасности, и на все это уходит много времени. В департаменте отметили, что, насколько им известно, ни один из производителей вакцин пока не ходатайствовал о разрешении на продажу вакцины, разработанной специально для борьбы с дельта-штаммом. Отмечается, что имеющиеся вакцины хорошо защищают от тяжелого течения вызванного дельта-штаммом COVID-19, то есть попадания в больницу или смерти. В связи с этим вакцины считаются достаточно эффективными.