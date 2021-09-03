Внимание! Таллиннский марафон существенно изменит дорожное движение(2)
”Маршруты Таллиннского марафона и Осеннего забега будут проходить в районах Пирита и Кесклинн и повлекут за собой ряд изменений в дорожном движении. Движение в окрестностях трассы будет нарушено в течение двух дней. Некоторые улицы будут закрыты, на некоторых движение будет реорганизовано, к тому же изменится движение общественного транспорта. Больше всего изменения затронут тех, чей путь лежит по улицам Меривялья и Пирита теэ, а также тех, кто пользуется велопешеходными дорожками вдоль моря”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.
Всем, кто окажется в указанных районах во время забегов, он посоветовал запастись временем и проявить терпение, либо выбрать другой маршрут. ”Водители должны соблюдать временные дорожные знаки, а также сигналы и рекомендации регулировщиков”, — добавил Лийнат. Он попросил жителей, участников дорожного движения и пешеходов ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения и быть очень внимательными в дни соревнований. Информацию можно найти на страницеwww.jooks.ee, домашней странице Пирита и в Facebook. Кроме того, всем жителям района Пирита на дом будут высланы инфолистки касательно изменений в дорожном движении.
СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ
• Направление движения по ул. Пирита теэ и ул. Меривялья теэ изменено на двустороннее;
• Направление движения по ул. Пирита теэ в сторону выезда из города закрыто для дорожного движения с 8:55 до 9:10;
• Направление движения по ул. Пирита теэ в сторону города закрыто с 8:00 до 13:00; общественный транспорт по направлению в город направлен на 3-ю полосу движения, рядом с разделительным островком.
• Направление движения по ул. Меривялья теэ в сторону города (мост через р. Пирита — ул. Раннику теэ) закрыто с 8:00 до 13:00, кроме общественного транспорта. Дорожное движение перенаправлено на ул. Меривялья теэ, по более удаленным от моря полосам движения.
• Расположенные со стороны моря велопешеходные дорожки вдоль ул. Рейди теэ и Пирита теэ (от ул. Петроолеуми до моста через р. Пирита) закрыты с 8:00 до 13:00;
• Велопешеходная дорожка в пляжной зоне Пирита закрыта с 8:00 до 13:00;
• Весь день закрыта парковка возле мемориала ”Русалка”.
С 16:55 до 19:30
• Закрыты для движения ул. Вана-Пирита теэ (от Певческого поля до Исторического музея) и велопешеходная дорожка на ул. Пирита теэ со стороны Певческого поля с 16:55 до 18:30;
• Велопешеходные дорожки парка Лиллепи, ул. Козе теэ (от ул. Пирита теэ до ул. Урва, а также ул. Тууленурга, ул. Лепа и переулок Лепа пыйк закрыты с 17:00 до 19:00;
• Улица Маарьямяэ закрыта с 17:00 до 19:30.
• Автобус № 5 будет направлен в объезд с 17:00 до 19:00.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 СЕНТЯБРЯ
• Направление движения по ул. Пирита теэ и ул. Меривялья теэ изменено на двустороннее;
• Направление движения по ул. Пирита теэ в сторону выезда из города закрыто для дорожного движения с 8:55 до 9:10;
• Направление движения по ул. Пирита теэ в сторону города закрыто с 8:00 до 15:00; общественный транспорт по направлению в город направлен на 3-ю полосу движения, рядом с разделительным островком;
• Направление движения по ул. Меривялья теэ в сторону города (мост через р. Пирита — ул. Раннику теэ) закрыто с 8:00 до 15:00, кроме общественного транспорта. Дорожное движение перенаправлено на ул. Меривялья теэ, по более удаленным от моря полосам движения;
• Расположенные со стороны моря велопешеходные дорожки вдоль ул. Рейди теэ и Пирита теэ (от ул. Петроолеуми до моста через р. Пирита) закрыты с 8:00 до 16:00;
• Расположенная со стороны моря велопешеходная дорожка в пляжной зоне Пирита закрыта с 8:00 до 16:00;
• Весь день закрыта парковка возле мемориала ”Русалка”.