Внимание! Таллиннский марафон существенно изменит дорожное движение

”Маршруты Таллиннского марафона и Осеннего забега будут проходить в районах Пирита и Кесклинн и повлекут за собой ряд изменений в дорожном движении. Движение в окрестностях трассы будет нарушено в течение двух дней. Некоторые улицы будут закрыты, на некоторых движение будет реорганизовано, к тому же изменится движение общественного транспорта. Больше всего изменения затронут тех, чей путь лежит по улицам Меривялья и Пирита теэ, а также тех, кто пользуется велопешеходными дорожками вдоль моря”, — сказал старейшина Пирита Тынис Лийнат.

Всем, кто окажется в указанных районах во время забегов, он посоветовал запастись временем и проявить терпение, либо выбрать другой маршрут. ”Водители должны соблюдать временные дорожные знаки, а также сигналы и рекомендации регулировщиков”, — добавил Лийнат. Он попросил жителей, участников дорожного движения и пешеходов ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения и быть очень внимательными в дни соревнований. Информацию можно найти на страницеwww.jooks.ee, домашней странице Пирита и в Facebook. Кроме того, всем жителям района Пирита на дом будут высланы инфолистки касательно изменений в дорожном движении.

СУББОТА, 11 СЕНТЯБРЯ

• Направление движения по ул. Пирита теэ и ул. Меривялья теэ изменено на двустороннее;

• Направление движения по ул. Пирита теэ в сторону выезда из города закрыто для дорожного движения с 8:55 до 9:10;

• Направление движения по ул. Пирита теэ в сторону города закрыто с 8:00 до 13:00; общественный транспорт по направлению в город направлен на 3-ю полосу движения, рядом с разделительным островком.

• Направление движения по ул. Меривялья теэ в сторону города (мост через р. Пирита — ул. Раннику теэ) закрыто с 8:00 до 13:00, кроме общественного транспорта. Дорожное движение перенаправлено на ул. Меривялья теэ, по более удаленным от моря полосам движения.

• Расположенные со стороны моря велопешеходные дорожки вдоль ул. Рейди теэ и Пирита теэ (от ул. Петроолеуми до моста через р. Пирита) закрыты с 8:00 до 13:00;