Борьба с пунктом обмены шприцев дорого обошлась квартирному товариществу. "Жильцы просто в шоке!"

Борьба жителей дома по адресу Ситси, 28 в Таллинне с расположившемся в доме пунктом снижения вреда закончилась полным фиаско. Вступившее в силу решение суда позволило пункту продолжить свою деятельность.

"Жители дома просто в шоке!" — говорит председатель правления квартирного товарищества Дмитрий Грискун.

Вдобавок ко всему, квартирное товарищество должно заплатить 16 274 евро за правовую помощь. Из этой суммы 7765 евро — судебные расходы их оппонента, Kindralite Kinnisvara OÜ.

"Кроме того, что мы вынуждены терпеть предназначенную для наркоманов услугу, людям еще и придется платить за это", — возмущается Грискун.

По его словам, подлежащие оплате 16 274 евро будет разделены между всеми владельцами квартир. При вычислении размера суммы каждого собственника будут учитываться квадратные метры квартиры.

В доме всего 60 квартир и помещение, принадлежащее фирме, занимающейся недвижимостью. Именно это помещение Kindralite Kinnisvara сдает пункту снижения вреда, которым управляет НКО Convictus Eesti.

Как заявил в суде представитель фирмы, "опасность наркоманов не подтверждена", так как за первые три года деятельности пункта между его посетителями и местными жителями не произошло ни одного физического или вербального инцидента.

Суд посчитал, что страхи жителей города перед посещающими пункт наркоманами не обоснованы в реальной жизни. Пункт приема шприцев находится в отдельном от жилого пространства помещении и имеет отдельный вход.

Суд также отметил, что ситуации, когда посетители пункта путались в дверях и звонили в случайную квартиру в доме, не являются нарушением частной жизни, так как это единичные случаи.

Жалоба жителей дома рассматривалась в течение пяти лет в судах двух инстанций.

Пункт снижения вреда предлагает услуги консультирования, обмен шприцев, экспресс-тестирование на ВИЧ, раздачу презервативов и тестов на беременность, продуктовую помощь и услуги аутрич работников людям,употребляющим наркотики и их близким.