Юристы: увольнение невакцинированного сотрудника должно быть крайней мерой

"Увольнение должно быть самым последним средством. Во-первых, у нас уже вакцинированные люди не должны сидеть на самоизоляции, а значит если кто-то на работе заболеет коронавирусом, то вакцинированные сотрудники останутся на работе. Здесь нужно очень внимательно следить за тем, чтобы были взвешены все возможные варианты, чтобы сохранить человека на работе", — пояснила премьер-министр Кая Каллас.

Работодатели по всей стране должны были провести анализ рисков на своих предприятиях к 1 сентября, однако выполнили это требование пока что лишь 38% предприятий.

Юристы при этом говорят, что анализ рисков может послужить достаточным доказательство для снятия человека с должности, но увольнение может быть лишь в том случае, если этого невакцинированного работника нельзя без паспорта иммунизации устроить на другую должность.

"Мы должны всегда учитывать, что вакцинация добровольна, у нас нет ни одного закона, который бы обязывал к этому или давал бы право требовать кого-то вакцинироваться. Мы должны с уважением относиться к другим людям, у кого, возможно, другие взгляды. Я, например, считаю что в этой ситуации вакцинация разумна и нужна, но я также понимаю, что есть люди, кому это не позволяет религия, состояние здоровья, личные причины и прочие риски", — отметила советник адвокатского бюро Sorainen Пиркко-Лийз Харкмаа.