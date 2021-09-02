02.09.2021, 21:19
Покупателей на обанкротившийся торговый центр Т1 не нашлось. Что дальше?(34)
Foto: Kristjan Järv
Столичный торговый центр Т1 не удалось продать на аукционе за начальную сумму 85 миллионов евро, передает rus.err.
По словам банкротного управляющего Индрека Лепсоо, в пятницу, 3 сентября, будет названа новая цена, а торги откроются в понедельник, 6 сентября.
Владельцам Т1 — Tallinna Moekombinaat — подали иски более 50 кредиторов на общую сумму 123 миллиона евро. Очевидно, что удовлетворить их все выручкой от продажи не удастся.
"Мы очень надеемся, что возникнет интерес к этой собственности и во время торгов цена может вырасти. На самом деле мы не знаем, что из этого выйдет. Мы ждем результатов второго раунда аукциона, и тогда будет больше ясности", — сказал присяжный адвокат, представитель кредиторов Тоомас Вахер.