В пятницу-субботу в рамках месячника экологичной мобильности в Таллинне состоится ряд мероприятий

Общей целью проводимой 20 лет Европейской недели мобильности (European Mobility Week) и организуемого 10 лет Таллиннского месячника экологичной мобильности является улучшение здоровья населения посредством продвижения активного стиля жизни и экологичного городского транспорта. Город Таллинн в сотрудничестве с районными управами, различными ведомствами и другими партнерами поставил целью создать приятную и безопасную городскую среду, в которой можно удобно, безопасно и экологично передвигаться.

”Мы призываем людей сохранять свою душевную и физическую форму, открывая при этом родной город, — сказал вице-мэр Калле Кландорф. — Мы хотим побудить людей чаще передвигаться пешком, пользоваться велосипедом и общественным транспортом. Все это является экологичными средствами передвижения. Каждый путь начинается с первого шага и прекрасно совершать эти шаги вместе. В городе запланирована обширная программа, состоящая из различных подвижных и спортивных мероприятий, ориентирования, обучения езде на велосипеде, в которой стоит принять участие”.

Завтра, 3 сентября, с 19.30 до 22.30 можно принять участие в групповой поездке на роликовых коньках Freeskate movement. Старт и финиш на площади Вабадузе.

В субботу, 4 сентября, в 12.00 на бульваре Эстония под эгидой ”Зеленый путь в самом сердце города” откроется улица без автомобилей. Весь день на бульваре Эстония возле парка Таммсааре будут проводиться экспресс-курсы для взрослых по обучению езде на самокате, а также бесплатное экспресс-обслуживание велосипедов. В 13.00 из парка Таммсааре стартует велопробег по новым велодорожкам центральной части города. В 14.00 начнется велопрогулка ”Микрорайоны Кесклинна”, которую проведет историк архитектуры Михкель Кару.

С 10 по 12 сентября состоится крупнейшее народное спортивное событие ”Таллиннский марафон”. Запланированы дистанции в 42,2 км, 21,1 км, 10 км, а в связи с чрезвычайным положением пройдет и виртуальный забег, дистанцию которого можно пройти с 1 по 30 сентября.