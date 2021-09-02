КАРТЫ | Ряд маршрутов общественного транспорта в центре Таллинна будет направлен в объезд

Автобусный маршрут нр 3

По направлению Веэренни объезд по ул. Лайкмаа, Рявала пст, ул Лембиту.

Остановки ”Эстония” не будет.

Автобусный маршурт нр 15

По направлению Сыямяэ объезд по ул. Лайкмаа и Рявала пст

По направлению Виру Кескус объезд по Рявала пст и ул. Лайкмаа

Остановки ”Эстония” в обоих направлениях не будет.

Автобусные маршурты нр 18 и 18A, 20A и 40

По направлению Виру Кескус, а также автобусный маршрут нр. 20 будут направлены в объезд по направлению к терминалу D по Эстония пст, через Театральную площадь на Рявала пст и ул. Лайкмаа.

Остановка ”Эстония” временно перенесена на Театральную площадь.

Автобусный маршурт нр 23

По направлению к автобусному вокзалу объезд по Эстония пст, через Театральную площадь на Рявала пст и ул. Лембиту

Остановка ”Эстония” временно перенесена на Театральную площадь.

Автобусный маршурт нр 31

По направлению ”Эстония” объезд по ул. Лайкмаа, Рявала пст на Театральную площадь и Эстония пст.

Автобусные маршурты нр 67 по направлению Сели и 68 по направлению Прийсле будут направлены в объезд с Театральной площади по Эстония пст, Театральной площади, Пявала пст, ул. Лайкмаа и Гонсиори.

Автобусный маршурт нр 42

Объезд в обоих направлениях по Эстония пст на Театральную площадь, Рявала пст, Театральную площадь

Остановка ”Эстония” временно перенесена на театральную площадь, остановки ”Каубамая” не будет.

Троллейбусы маршрутов 1 и 3

Объезд по Эстония пст на Театральную площадь и снова на Эстония пст

Конечной остановкой станет временно остановка ”Эстония”, остановок ”Эстония” и ”Каубамая” не будет.

Общественный транспорт, направленный в объезд, будет двигаться по свободному графику.