Таллинн ищет лучших предпринимателей. Участвуйте в конкурсе!
На праздничном гала-вечере, который состоится в конце сентября, будут отмечены все столичные предприятия, а также будет объявлен лучший девелоперский проект, способствующий развитию предпринимательства или туризма, лучший проект сотрудничества между предприятиями, лучший стартап, лучший проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экологическое новаторство и решение будущего. Кроме семи основных номинаций, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и SA Eesti Rakenduskõrgkoolid будут вручены спецпремии лучшим прикладным научным работам года.
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, длившийся больше года коронакризис бросил вызов и повлек за собой изменения во всем секторе предпринимательства.
”Многие предприятия пересмотрели свою сферу деятельности, вывели на рынок новые услуги или же нашли другие возможные способы адаптироваться к неожиданной ситуации. Бесконтактные и умные решения, а также экологический образ мышления — ключевые слова, на которые нужно было обратить внимание”, — сказал вице-мэр.
Участвовать в конкурсе приглашаются все столичные предприятия, сделавшие в течение года в своей области деятельности что-либо значимое. Например, вывели на рынок интересную продукцию или услугу, создали своей деятельностью дополнительную ценность для общества, подготовили серьезный проект сотрудничества.
- Подайте заявку в категории ”Проект развития 2021”, если готов проект развития недвижимости, который поможет создать современное, благоприятное для бизнеса или туризма городское пространство.
- Подайте заявку в категории ”Проект сотрудничества 2021”, если был готов проект, реализованный при эффективном сотрудничестве между предприятиями, научными учреждениями или предприятиями третьего сектора, результатом которого стал высокий потенциал экономического успеха.
- Подайте заявку в категории ”Блестящий стартап 2021”, если занялись предпринимательством в Таллинне в течение последних трех лет, чтобы мы могли оценить вашу предприимчивость, новаторство и быстрое развитие.
- Подайте заявку в категории ”Событие года в области туризма 2021”, если осуществили в этом году проект, который принес Таллинну дополнительную ценность как туристическому объекту и увеличил его популярность.
- Подайте заявку в категории ”Создатель рабочих мест 2021”, если в течение последнего года создали в Таллинне или его окрестностях не менее десяти новых рабочих мест, а расширение деятельности повлекло за собой инвестиции.
- Подайте заявку в категории ”Экологическое новаторство 2021”, если созданными новыми инновационными решениями оказали позитивное воздействие на экологию, продвигали экологические решения и ответственное пользование, а также повысили осведомленность населения об экологически сознательных компаниях, разработавших экорешения.
- Подайте заявку в категории ”Решение будущего 2021”, если в течение последних двух лет вывели на рынок или начали использовать ресурсосберегающую или существенно дополненную продукцию, услугу, технологию или бизнес-модель, которая изменила к лучшему или сделала ”умнее” городскую среду, а также способствовала развитию общества.
В каждой категории будут выбраны трое номинантов, из которых выберут победителя категории. Результаты конкурса объявят 29 сентября на торжественном приеме в честь Таллиннского Дня предпринимательства. Предпринимательский конкурс является частью традиционного осеннего Таллиннского дня предпринимательства, который в этом году состоится 28 сентября. Главная тема этого года ”На волне перемен”.