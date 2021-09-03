Таллинн ищет лучших предпринимателей. Участвуйте в конкурсе!

На праздничном гала-вечере, который состоится в конце сентября, будут отмечены все столичные предприятия, а также будет объявлен лучший девелоперский проект, способствующий развитию предпринимательства или туризма, лучший проект сотрудничества между предприятиями, лучший стартап, лучший проект года в области туризма, создатель рабочих мест, экологическое новаторство и решение будущего. Кроме семи основных номинаций, в сотрудничестве с Таллиннским техническим университетом, Таллиннским университетом, Эстонской художественной академией и SA Eesti Rakenduskõrgkoolid будут вручены спецпремии лучшим прикладным научным работам года.

По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, длившийся больше года коронакризис бросил вызов и повлек за собой изменения во всем секторе предпринимательства.

”Многие предприятия пересмотрели свою сферу деятельности, вывели на рынок новые услуги или же нашли другие возможные способы адаптироваться к неожиданной ситуации. Бесконтактные и умные решения, а также экологический образ мышления — ключевые слова, на которые нужно было обратить внимание”, — сказал вице-мэр.

Участвовать в конкурсе приглашаются все столичные предприятия, сделавшие в течение года в своей области деятельности что-либо значимое. Например, вывели на рынок интересную продукцию или услугу, создали своей деятельностью дополнительную ценность для общества, подготовили серьезный проект сотрудничества.