ВИДЕО | Кая Каллас: первым вакцинированным уже пора вводить третью дозу

Глава кабинета министров Кая Каллас сказала Delfi, что так называемые третьи дозы различаются: есть дополнительные дозы и бустерные дозы.

Бустерные дозы требуются людям со ослабленной имунной системой — это пожилые люди, отметила Каллас и добавила, что поэтому ревакцинацию надо начинать в первую очередь с домов по уходу, чтобы избежать возникновения там очагов болезни. Дополнительные дозы требуются обычным людям.

Вакцинация началась в Эстонии в конце декабря прошлого года, массовая вакцинация медицинских работников шла в январе. Так как необходимость в третьем уколе возникает спустя 6-8 месяцев после полного завершения курса вакцинации, то первым привитым уже пора вводить третью дозу. Поэтому, по словам Каллас, график ревакцинации должен быть составлен по аналогии с вакцинацией.

Премьер сообщила, что ждет от Минсоцдел в части ревакцинации уточненной программы. Когда она будет готова, Каллас сказать не смогла. "Ждем этого плана от Минсоцдел в ближайшее время".

Дайте время привыкнуть

Как известно, в настоящее время растет как число заболевших, так и нуждающихся в госпитализации. В то же время премьер-министр сообщила, что правительство не планирует сейчас вводить новые ограничения.

По словам Каллас, данные полиции показывают, что в данный момент ограничения соблюдают 80-85 процентов людей. Она добавила, что новые ограничительные меры действуют непродолжительное время, поэтому людям нужно время, чтобы к ним привыкнуть. "Нужно дать время", — считает Каллас.

Как сказала руководитель правительства, Научный совет сейчас обсуждает, какие индикаторы в будущем нужно иметь в виду для оценки инфекционной опасности. "Показатели инфицирования больше не показывают адекватно, насколько велика опасность, — отметила она. — Инфицирование еще не означает заболевания, а заболевание еще не означает тяжелого течения болезни".

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