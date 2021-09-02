У предприятий появилась возможность делиться с другими оценками своего налогового поведения

По словам генерального директора Торгово-промышленной палаты Эстонии Майта Палтса, палата всегда выступала за справедливую и прозрачную предпринимательскую и налоговую среду, а услуга по предоставлению оценок налогового поведения является частью всего этого. ”Для законопослушных предпринимателей это — очень удобная возможность продемонстрировать свою благонадёжность, а также получить ценную информацию о потенциальных деловых партнёрах. Услуге по предоставлению оценок добавляет ценность тот факт, что она предлагается государством и позволяет предприятиям, работающим с иностранными партнёрами, легче, чем раньше, демонстрировать им свою благонадёжность”, — сказал он; Палтс подчеркну, что услуга по предоставлению оценок налогового поведения способствует как повышению, помимо вышеупомянутой, прозрачности в предпринимательской среде, так и обеспечению честной конкуренции, а также улучшению налогового послушания.

Он добавил: используя возможность предоставлять оценки, предприниматели могут убедиться, что у их деловых партнёров налоговые дела в порядке. ”Опыт неизбежно показывает, что если предприятие не выполняет свои обязанности перед государством, то у него также в будущем могут возникнуть проблемы с выполнением иных обязанностей”, — сказал Рейтман.

Для того, чтобы сделать предпринимательскую среду более прозрачной, а также уменьшить затрачиваемые усилия предпринимателей при проверке данных о своих партнёрах по сделке, с сегодняшнего дня можно делиться оценками. При чём, предприятия и частные лица при желании могут самостоятельно запросить доступ к оценкам своего партнёра по сделке. ”Предоставление оценок не является обязанностью для предприятия — это возможность показать другим, что, по мнению НТД, налоговые дела Вашего предприятия в порядке”, — сказал заместитель генерального директора НТД Риво Рейтманн.

По данным услуги ”Оценки налогового поведения”, предлагаемой НТД, приблизительно у 68% предприятий Эстонии налоговые дела в порядке, но почти у 18% предприятий имеются серьёзные недостатки. Услуга показывает представителю коммерческого объединения, как выглядит его предприятие в глазах НТД; в общей сложности оценки были даны более чем 170 000 предприятиям и предпринимателям — физическим лицам (ПФЛ), зарегистрированным в качестве налогообязанных.

Оценки налогового поведения основываются на данных как общедоступной информации, так и на защищённых налоговой тайной, которые предприниматель сам предоставил в НТД. Новые данные для этого не запрашиваются и не собираются. Оценки и их показатели отображаются в числовом значении по шкале от 1 до 3, а также они отличаются по цвету. Зелёный (3) — всё в порядке.

Жёлтый (2) — имеются некоторые недостатки. Красный (1) — имеются существенные недостатки.

Руководитель отдела услуг НТД Кайли Вейксаар сказала, соответственно текущей статистике услуги по предоставлению оценок налогового поведения предприятий, попадают в ”красную зону”, в первую очередь, из-за нерассроченных налоговых задолженностей, непредоставленных деклараций и риска выплаты заработной платы в конверте. ”Цель отражения оценок состоит в том, чтобы предоставить возможность предприятиям самим устранить любые недочёты до того, как НТД свяжется с ними”, — сказала она.

Вейксаар разъяснила, что заключение сделок с лицами, находящимися в ”красной зоне”, может привести к дополнительным налоговым рискам. ”Поэтому рекомендуем более тщательно проверять данные таких партнёров по сделкам. ”Жёлтые” пояснения предназначены для самого предприятия и они, на наш взгляд, не являются опасными признаками при выборе партнёра по сделке”, — добавила она.

Кто видит оценки налогового поведения и как ими делиться?

Коммерческие объединения и ПФЛ-а, зарегистрированные в качестве налогообязанных, видят оценки своего налогового поведения. Услугу по предоставлению оценок налогового поведения может автоматически использовать законный представитель предприятия, т. е. член правления, если он войдёт в среду e-MTA. Также при желании можно предоставить бухгалтеру доступ к оценкам налогового поведения в среде e-MTA.

Представители предприятия могут предоставлять или опубликовать оценки налогового поведения, а также сами могут решать, будет ли его предприятие предоставлять оценки своего налогового поведения, кому (другим физическим и юридическим лицам), а также в течение какого периода. В любой момент они также могут прекратить предоставлять и/или опубликовать эту информацию.

Если предприятие желает опубликовать оценки своего налогового поведения полностью, то они всем будут видны на веб-сайте НТД (под запросом данных) и в среде e-MTA (под пунктом меню ”Оценки налогового поведения” –> ”Поиск данных” –> ”Поиск предприятия”). Помимо этого, с сегодняшнего дня также частные лица могут использовать эту услугу в среде e-MTA (под пунктом меню ”Оценки налогового поведения”).