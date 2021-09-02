ФОТО И ВИДЕО | Протесты не помогли! В Вильянди власти спилили деревья на улице Уус

Как сообщил наш фотокорреспондент, по состоянию на сегодняшний день почти все планируемые к спиливанию деревья убраны. В среду на улице Уус установили высокий забор, на место вызвали охранников, чтобы никто не смог помешать спиливанию деревьев. В четверг работы продолжились, спилили последние деревья.