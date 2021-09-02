В Юлемисте начал ходить новый экспресс-автобус № 64

Автобус курсирует по маршруту: Ыйсмяэ теэ, Эхитаяте теэ, Таммсааре теэ, Ярвевана теэ, Суур-Сыямяэ, ул. Яэзи, Валукоя и Лыытса.

”Благодаря новой экспресс-линии жители Вяйке-Ыйсмяэ и Мустамяэ могут удобно добираться до района Юлемисте, — сказал вице-мэр Андрей Новиков. — Создание новой линии общественного транспорта поможет снизить дорожную нагрузку в окрестностях городка Юлемисте. Горожане, которые приезжают в район Юлемисте на работу или по делам, отныне могут пользоваться новой автобусной линией”.

”Строительство пешеходно-велосипедных дорожек и развитие общественного транспорта играют важную роль в развитии бизнес-городка Ülemiste City и его окрестностей. Создание дополнительных возможностей доступа позволяет реализовывать в районе различные проекты развития без увеличения автотранспортной нагрузки, — отметила председатель правления Mainor Ülemiste Урсель Вельве. — Мы хотим в течение пяти лет снизить количество автомобилей в Ülemiste City наполовину. Помимо всего прочего, открытие новой автобусной линии поспособствует созданию ориентированной на человека экологичной среды”.

Экспресс-линия работает по будням в часы пик — с 6:00 до 11:00 и с 15:00 до 20:00. Интервал отправлений — 16–18 минут. Линию обслуживают пять автобусов с низкой посадкой.

На маршруте Вяйке-Ыйсмяэ — Юлемисте будут следующие остановки: ”Стоянка Вяйке-Ыйсмяэ”, ”Вяйке-Ыйсмяэ”, ”Руккилилле”, ”Меэлеспеа”, ”Синилилле”, ”Карикакра”, ”Мейстри”, ”Автобуссикоондис”, ”Лакиотса”, ”Мустамяэ теэ”, ”Сипельга” и ”Ретке теэ”.

Остановки в районе Юлемисте: ”Юлемисте яам”, ”Двигатель”, ”Каубаяама”, ”Валукоя”, ”Лыытса”, ”Двигатель”, ”Юлемисте яам”.

На маршруте Юлемисте — Вяйке-Ыйсмяэ будут следующие остановки: ”Ретке теэ”, ”Сипельга”, ”Мустамяэ теэ”, ”Карьявялья”, ”Лакиотса”, ”Аутобуссикоондис”, ”Мейстри”, ”Карикакра”, ”Синилилле”, ”Меэлеспеа”, ”Руккилилле”, ”Вяйке-Ыйсмяэ” и ”Стоянка Вяйке-Ыйсмяэ”.

Дополнительная информация и графики движения общественного транспорта: transport.tallinn.ee.