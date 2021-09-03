"Они были очень милой парой". Романтическая сцена подростковой любви жестоко оборвалась в тяжелой аварии с летальным исходом

17-летний Патрик получил права на управление мотоциклом менее года назад и был этому чрезвычайно рад. Он обожал наслаждаться скоростью и свободой, а также возить на мотоцикле свою 15-летнюю девушку Яне-Ли. Однако в конце августа этому всему пришел конец.

30 августа в 21:15 в волости Камбья в Тартумаа произошло трагическое ДТП, когда автомобиль BMW отклонился на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом. Патрик и Яне-Ли погибли на месте.

Что именно пошло не так, еще неизвестно. Прокуратура пока не завершила производство. ДТП было настолько тяжелым, что главные его виновник — 21-летняя женщин, находившаяся за рулем BMW — еще не успела дать показания полиции. Известно лишь, что это именно легковой автомобиль выехал на встречную полосу. Водитель была трезва и имела право на управление автомобилем.

Патрик тоже имел права соответствующей категории. На молодой паре на мотоцикле были надеты шлемы, как и предписывают правила безопасности. Также нет информации, что молодой человек в момент ДТП ехал с превышенной скоростью.

Прокурор Лыйнаской окружной прокуратуры Сильва Роод сообщает, что в отношении трагического инцидента было инициировано уголовное производство по параграфу, который касается нарушения требований дорожного движения и обращения с транспортным средством со стороны водителя.

По ее словам, у следствия на данный момент нет основания полагать, что водитель автомобиля во время езды пользовалась телефоном, но это еще проверят дополнительно.

Травмы водителя не были тяжелыми и ей позволили перейти из больницы на домашнее лечение, но состояние ее здоровья пока еще не позволило ее допросить.

Роод отметила, что перед тем, как предъявить кому-либо обвинение, нужно сначала собрать достаточно подтверждений этому, чем прокуратура сейчас и занимается. Более подробную информацию она дать не может, так как, по ее словам, это может повлиять на показания.

"Они были очень милой парой"