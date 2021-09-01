Новости Эстонии
01.09.2021, 22:10

ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне открылась первая русскоязычная Православная школа

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В Тонди в среду, 1 сентября, двери открыла общеобразовательная школа святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.

На момент открытия в школу пришли семеро учеников, все они первоклашки.

Стоимость обучения составляет 150 евро в месяц. В школе работает семь педагогов.

Открытие школы освятил Епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии, Это первая русскоязычная Православная школа в Таллинне.

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