01.09.2021, 22:10
ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне открылась первая русскоязычная Православная школа(1)
В Тонди в среду, 1 сентября, двери открыла общеобразовательная школа святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Францисского.
На момент открытия в школу пришли семеро учеников, все они первоклашки.
Стоимость обучения составляет 150 евро в месяц. В школе работает семь педагогов.
Открытие школы освятил Епископ Маардуский Сергий, викарий Таллинской епархии, Это первая русскоязычная Православная школа в Таллинне.