ВИДЕО | Когда избранный президент Эстонии начнет давать интервью по-русски? Встретится ли он с Путиным? Что будет с русской школой?

- Конечно, часть образования остается на русском языке, но как я и говорил ранее, что в интересах людей учить эстонский язык и начинать следует с ранних лет, т. е. с детского сада, где дети осваивают эстонский язык, а не учат. Я знаю это по своей дочери, которая выучила голландский язык за полгода. Но вернувшись в Эстонию обратно она также быстро его забыла. Это также мой ответ на прошлый вопрос — язык очень быстро забывается, если не практиковаться. А касаемо образования, я считаю, что, конечно, следует начать оттуда и стоит найти пути, каким образом дополнить это образование, не просто давать образование или учить, а найти способ каким образом учить. И возможно возможности нашего э-государства создадут какое-то технологическое решение, чтобы ребенок был заинтересован в изучении эстонского языка. У меня нет конкретного ответа, как это точно сделать. Но и решение это не такое простое, что завтра мы просто начинаем все учиться на эстонском языке. Весь класс на русском языке, учителя еще тоже не обучены учить на эстонском языке. Это так не работает. И я думаю, что уровень образования в этом случае тоже упадет. Это непростая задача. Мы видим, что за 30 лет мы не продвинулись далеко. Однако я считаю очень важным, чтобы гражданин Эстонии говорил на эстонском языке. Это даст нам намного больше возможностей.