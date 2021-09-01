В парке Таммсааре школьников порадует гигантская азбука

”В этом году Управа района Кесклинн не стала организовывать большие празднования по случаю начала учебного года, чтобы отметить этот день безопасно и соблюдая дистанцию. Однако мы установили в парке Таммсааре красивую инсталляцию, на фоне которой каждый может сделать фотографию по случаю первого дня учебы. Поздравляю с первым сентября!” — сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.