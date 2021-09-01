ФОТО | Опознан загадочный корабль на дне моря у берегов Хийумаа

Неизвестный объект в Финском заливе гидролокаторы ”нащупали” еще в 2011 году. Таблоиды поспешили провозгласить странный холм на дне ”затонувшим инопланетным кораблем”, а скептики — геологическим образованием.

Летом 2020 года группа финских дайверов Badewanne отправилась узнать, что же лежит на дне между материковой частью Финляндии и эстонским островом Хийумаа. Ко всеобщему удивлению энтузиасты обнаружили флейт возрастом несколько сотен лет. Эти голландские транспортные суда создавали, чтобы перевозить максимум груза с минимальным экипажем.

На тот момент у команды водолазов не было возможности заняться изучением корабля. Год спустя они вернулись на место находки с исследователями.

Подводные археологи опознали корабль как ”Лебедь”, построенный еще в 1636 году. Он лежит на глубине 85 метров и сохранился довольно хорошо благодаря низким температурам и темноте, сообщает Diver.net. На корпусе корабля нет надписи — во времена, когда грамотность населения была невысока, название судна обозначали рисунком, в данном случае лебедя.

Специалисты смогли создать 3D-модель флейта, воспроизвести его размеры и другие параметры, а вот причину крушения пока установить не удалось. Теперь исследователи намерены отследить все упоминания о ”Лебеде” в архивах.