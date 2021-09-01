В День знаний в Таллинне после реновации откроются три школы
Мэр Таллинна Михаил Кылварт примет участие в торжественном мероприятии Ласнамяэской основной школы, вице-мэр Эха Вырк — Таллиннской гимназии Арте, а вице-мэр Вадим Белобровцев — Таллиннской гимназии Мустйыэ.
”Новый учебный год в Таллинне посвящен движению, здоровью и школьному спорту. Также в приоритете поддержка душевного здоровья учителей и учеников, одним из залогов которого, как известно, является физическая активность. В ходе реновации школ большое внимание уделялось возможностям для активного проведения досуга и занятий спортом, — сказал мэр Таллинна Михаил Кылварт. — Я надеюсь, что крепкое здоровье поможет учителям и ученикам справиться с новыми вызовами. Желаю всем радостного, безопасного и активного учебного года!”
Ласнамяэская основная школа обзавелась новым спортивным блоком с раздевалками и душевыми. Школьный стадион был реконструирован в соответствии с современными требованиями, помещения для учебы выполнены в светлых тонах и приспособлены под специфические нужды учеников. Все классы оснащены дигитальной доской. В Ласнамяэской основной школе обучается 355 учеников.
Полезная площадь Таллиннской гимназии Арте увеличилась на 2500 м². Были построены дополнительные классы, рекреации по типу аудиторий, расширена столовая, чтобы все ученики успевали пообедать в течение трех перемен. Помимо прочего, на крыше школы обустроены три класса для обучения под открытым небом. Был отремонтирован и школьный стадион площадью около 12 500 м². В Таллиннской гимназии Арте обучается 950 учеников.
Здание Таллиннской гимназии Мустйыэ, которое было построено 55 лет назад, расширилось примерно на треть, что позволит создать множество новых возможностей. Старый корпус, в котором располагался спортивный и актовый залы, был снесен, и вместо него был построен новый, отвечающий современным требованиям учебный комплекс с дворовой территорией. Были также отремонтированы школьный стадион, баскетбольная и волейбольная площадки, различные аттракционы для досуга и проведения занятий на свежем воздухе. В Таллиннской гимназии Мустйыэ обучается 710 учеников.
В муниципальных общеобразовательных школах города Таллинна в 2021/22 учебном году обучается свыше 47 200 учеников. В общей сложности в Таллинне 57 общеобразовательных школ, из них основательную реновацию не прошли лишь четыре. В последних нуждающихся в капитальном ремонте школах работы либо уже начались, либо осуществляется проектирование, и они будут отремонтированы в ближайшие годы.