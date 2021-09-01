Школы не имеют права требовать у родителей вакцинационный сертификат для участия в линейке 1 сентября

Министерство образования и науки в середине августа разослало школам руководства, согласно которым в школу можно пускать лишь тех гостей, кто может предъявить COVID-сертификат, а родителей детей, как правило, и вовсе нельзя пускать в школу.

Школы сделали вывод, что сертификат нужно спрашивать и на линейке 1 сентября, поэтому вывесили соответствующую информацию на своих сайтах и разослали ее по электронной почте.

На самом же деле распоряжение правительства не действует для школ и линеек в таком виде, так как школы — не общественные места, а линейки — не общественные мероприятия, подтвердило Министерство образования. Поэтому если школы хочет, то она может спрашивать сертификат, но тех, у кого его нет, на линейку не пускать нельзя, в отличии от порядка, действующего в театрах, кино и ресторанах.

Несмотря на это, на сайтах многих школ еще вчера висела информация, что без вакцинационного сертификата допуск на линейку закрыт.

Некоторые родители обратились к канцлеру права с данным вопросом. Канцлер права Юлле Мадизе ответила, что школа лишь может дать рекомендацию. По ее словам, у родителей есть право и обязанность при необходимости поддержать своего ребенка.

"В интересах ребенка должно быть сотрудничество школы и родителя, и школа не может оставить родителя в стороне школьной деятельности, которая его затрагивает", — подчеркнула Мадизе.

Канцлер права отметила, что так как требование предъявить вакцинационный сертификат ограничивает участие родителей в линейке, то школам стоит задуматься о других мерах предосторожности на мероприятии: рассредоточении, ограничении числа участников и т.д.

При этом многие школы, например, в все школы Тарту, заверяют, что невакцинированным родителям дадут возможность сдать экспресс-тест на коронавирус перед началом мероприятия.