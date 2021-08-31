31.08.2021, 21:03
Местные выборы: в Нарве зарегистрирован избирательный союз "Список Катри Райк"(4)
Foto: Priit Simson
Избирательная комиссия Нарвы зарегистрировала "Список Катри Райк" (Katri Raigi nimekiri) для участия в назначенных на 17 октября муниципальных выборах, пишет rus.err.
Документы избирательного союза представили бывший мэр Нарвы Катри Райк (Социал-демократическая партия) и вице-мэр города Сергей Горлач (Партия реформ), который 2 сентября покинет свой пост.
Полный список кандидатов "Список Катри Райк" обещает опубликовать 6 сентября.
На данный момент известно, что в битве за места в горсобрании Нарвы сойдутся шесть политических сил, среди которых три партии — "Эстония 200", EKRE и Центристская партия, а также три избирательных союза — "Список Катри Райк", "Elagu Narva!" и "Народный союз".
Напомним, что до 16 августа Райк занимала пост мэра Нарвы, но в этот день горсобрание вынесло ей вотум недоверия.