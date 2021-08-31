Местные выборы: в Нарве зарегистрирован избирательный союз "Список Катри Райк"

Полный список кандидатов "Список Катри Райк" обещает опубликовать 6 сентября.

На данный момент известно, что в битве за места в горсобрании Нарвы сойдутся шесть политических сил, среди которых три партии — "Эстония 200", EKRE и Центристская партия, а также три избирательных союза — "Список Катри Райк", "Elagu Narva!" и "Народный союз".