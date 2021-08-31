ФОТО | Будущий президент Алар Карис пробовал себя и за барной стойкой!

Выясняется, что в этом заведении уже долгие годы сформировалась традиция приглашать постоять за барной стойкой известных людей.

Сам магазин Õllepood сделал такой комментарий к фото: "За прилавком - один раз, а как клиент - всё-таки больше".

Как вспоминает издание Elu24, ранее за прилавком в этом заведении были замечены такие известные эстонские политики, как Индрек Таранд, Ивари Падар и Рейн Ланг.