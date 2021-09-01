Экономический прогноз: через два года средняя зарплата в Эстонии превысит 1700 евро(46)
Мировая экономика находится на подъеме
Несмотря на то, что после начала коронакризиса прошло уже полтора года, экономическое прогнозирование не стало проще. Хорошая новость заключается в том, что предыдущие прогнозы оказались слишком консервативными, и по факту восстановление экономики шло гораздо быстрее, чем изначально опасались. С другой стороны, несмотря на постоянно растущую долю вакцинированного населения, вирус не исчез, и сегодня никто не может с уверенностью сказать, придется ли в ближайшие месяцы вновь вводить ограничения и какие именно. Тем не менее, за последние полтора года общество и экономическая жизнь продемонстрировали удивительную способность к адаптации, что дает повод рассматривать продолжение уверенного и масштабного экономического роста в качестве ключевого сценария. Поэтому рост в еврозоне, наиболее важной для Эстонии с экономической точки зрения, в этом году составит 4,6 %. В следующем году экономический рост будет почти таким же быстрым: ВВП еврозоны увеличится на 4,3 %.
Локомотивом экономического роста Эстонии является потребительский бум
Экономический прогноз SEB публикуется сегодня вместе со свежими статистическими данными о валовом внутреннем продукте Эстонии за второй квартал этого года. Более мощный ожидаемого экономический рост во втором квартале означает, что в этом году прирост ВВП Эстонии, видимо, превысит прогнозируемые 6,6 %. В то время как низкая сравнительная база прошлого года стала основной причиной высокого показателя роста во втором квартале, в последние месяцы года основным локомотивом роста станет частное потребление. Потребительский бум, вызванный пенсионной реформой, продолжится и в следующем году, а смелые расходы домохозяйств дадут рост экономики на 4,5 %. В 2023 году экономический рост замедлится, поскольку снизится темп роста как потребления, так и инвестиций частного сектора.
Ветры перемен в экономике
В условиях быстрого экономического роста продолжается структурная трансформация экономики. В качестве знакового события в 2020 году доля программирования и других ИТ-услуг в ВВП достигнет уровня, эквивалентного показателям транспортного и строительного секторов. Этот сектор будет продолжать расти быстрыми темпами, создавая дополнительную добавленную стоимость в экономике и высокооплачиваемые рабочие места. В то же время предприятия и отрасли с низкой добавленной стоимостью на одного работника, где международная конкуренция не позволяет им увеличить ее за счет повышения цен, сворачивают свою деятельность в Эстонии.
На рынок труда возвращаются докризисные проблемы
Дефицит рабочей силы и быстрый рост заработной платы, характерные для экономики до коронавируса, после короткой передышки вернулись на рынок труда. Сектор услуг испытывает еще большее давление, чем раньше, поскольку спрос на него подпитывается растущим потреблением домохозяйств. Острая конкуренция за работников усиливает давление к повышению заработной платы, заставляя компании искать решения для снижения объемов рабочей силы. Это одна из причин того, что, несмотря на очень высокие темпы экономического роста, уровень безработицы и в следующем году все еще не достигнет докризисного уровня. Однако в конце прогнозного периода, в 2023 году, уровень безработицы, как ожидается, ограничится всего 5 %, а средняя брутто-зарплата уже превысит 1700 евро.