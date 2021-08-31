В Эстонии запущено приложение для информирования об отключениях электричества и опасных ситуациях

Новым приложением для сообщений о неисправностях и опасных ситуациях могут пользоваться все, независимо от того, являются они клиентами Elektrilevi или нет. Те, кто войдут в приложение, получат также доступ к информации о проблемах на конкретном месте или местах потребления. Если в приложении активировать опцию получения сообщений о неисправностях, то соответствующая информация от Elektrilevi будет поступать на экран компьютера, смартфона или другого смарт-устройства и ничто важное не останется без внимания. Пользование приложением приватно и безопасно.

”Я верю и надеюсь, что люди примут приложение и начнут им по мере необходимости активно пользоваться, — сказал член правления Elektrilevi Прийт Трейал. — Это быстрый и удобный информационный канал, который поможет во время шторма уберечь себя, своих близких и других сограждан. Это первая версия, в ближайшем будущем функциональность будет расширяться. Например, будет добавлена возможность отправлять фото неисправности или ситуации, а в связи с плановыми отключениями у клиентов появится персональное информационное поле”.

Штормы, которые на наших широтах являются довольно обычным явлением круглый год, почти всегда несут с собой бытовые проблемы. в том числе проблемы с электроснабжением.