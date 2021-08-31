В Кохтла-Ярве у здания Кесклиннаской основной школы произошла стрельба(16)
Сейчас бывшее здание школы на улице Пярно пустует, так как Кесклиннаская основная школа переехала в здание бывшей Ярвеской русской гимназии на улице Ярвекюла.
"По словам очевидцев, стрельбу устроил мужчина, который якобы с помощью оружия хотел отогнать от школы молодежь. Дети и подростки в панике бросились врассыпную и были очень напуганы. Было произведено порядка 4-5 выстрелов", — пишет автор поста.
По его словам, учебное заведение разграблено и представляет сейчас из себя по-настоящему жалкое зрелище, а погромы в школе происходят чуть ли не каждый день.
Полиция подтвердила Delfi, что 30 августа получила сообщение, что в Кохтла-Ярве на улице Пярна 53-летний мужчина совершил несколько выстрелов из похожего на оружие предмета в направления находящихся рядом людей, чем вызвал у очевидцев страх.
Прибывшие на место полицейские обнаружили, что мужчина использовал стартовый пистолет, его задержали подозреваемым в совершении преступления. Начато уголовное делопроизводство по статье о грубом нарушении общественного порядка.
В ходе инцидента никто не пострадал.