31.08.2021, 13:41
Полиция ищет пропавшую 16-летнюю Кятлин. Ее жизнь может быть в опасности(7)
PPA
Полиция просит помощи в установлении местоположения 16-летней Кятлин, которая ушла из дома в Раквере и до сих пор не вернулась. Ее жизнь может быть в опасности.
Кятли ушла 28 августа из дома в Раквере, после чего с ней не удалось связаться. Поступили сообщения, что ее видели в окрестностях Пярну.
Приметы девочки: рост 165 см, среднее телосложение, темные волосы средней длины. На ней были надеты бежевая кофта с капюшоном и светлые джинсы.
Полиция просит всех, кто видел девочку или располагает какой-либо информацией, позвонить по номеру 112.