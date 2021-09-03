АУДИО | Телефонный мошенник в разговоре с жителем Таллинна представился сотрудником Swedbank: "В ваш личный кабинет совершен вход из Нарвы"

В ходе телефонного разговора “работник банка” подводит к тому, что эти действия мошеннические. “В таком случае я вас хочу проинформировать в срочном порядке, что в данный момент информация о вас как о клиенте нашего банка была заблокирована по факту мошенничества и мы с вами будем писать заявку для финансового отдела нашего банка в голосовом порядке”, — говорит мошенник, переходя к следующему вопросу.

“Подскажите, какие были ваши последние действия по вашей дебетовой карты нашего банка: оплата или перевод?” — спрашивает мошенник, который с помощью дополнительных вопросов пытается выяснить, есть ли у потенциальной жертвы кредитные карты, вклады и другие счета в банке.

Далее мошенник предлагает бесплатную страховку денежных средств, для этого он пытается выяснить, сколько денег на счете: “Укажите, какой вы фиксировали остаток, чтобы информацию с ваших слов я направил на страхование”.

К счастью, в этом случае мошеннику не удалось обмануть человека, который после ряда вопросов заподозрил неладное.

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