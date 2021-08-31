31.08.2021, 11:18
Депутат Марика Туус-Лаул голосует на улице. Почему?(3)
Foto: Kiur Kaasik
Вчера на президентских выборах депутат от центристов Марика Туус-Лаул из-за сломанной ноги и наложенного на ее гипса голосовала на улице. Сегодня она будет голосовать так же.
Как пояснила пресс-секретарь избирательной службы Кристи Собак, в здании Рийгикогу имеется лифт и коляска для передвижения. Туус-Лаус сказала Delfi, что передвигаться в гипсе там все-таки недостаточно удобно, поэтому лучше проголосовать на улице.
О возможности голосовать вне стен Тоомпеа ходатайствовал и реформист Сийм Каллас, который сейчас находится в больнице. Будет ли он участвовать в сегодняшнем голосовании, пока неясно.
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